Украина получила новые правила азартных игр: что изменилось

Кабинет министров Украины принял постановление о лицензионных условиях в сфере азартных игр. Они определяют порядок и исчерпывающий перечень документов для получения лицензий, а также обязательные требования для осуществления деятельности в индустрии.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Отмечается, что дополнительные поступления в бюджет государство направит на усиление обороноспособности — в частности, на закупку дронов для Сил обороны.

Постановление о лицензионных условиях в сфере азартных игр позволит PlayCity начать выдачу новых лицензий организаторам азартных игр, что сгенерирует почти 50 млн грн дополнительных поступлений в государственный бюджет от лицензионных платежей уже в ближайшее время.

"Новые лицусловия предусматривают ужесточенные требования к компаниям, работающим в сфере азартных игр. Для получения лицензии обязательна безупречная деловая репутация, отсутствие связей с государством-агрессором и внедрение всех необходимых механизмов ответственной игры", – объясняют в Минцифры.

Теперь действующие лицензиаты (организаторы азартных игр) будут иметь два месяца, чтобы подать в PlayCity документы о соответствии требованиям. А в случае несоблюдения требований к ним могут применить санкции в виде штрафов или прекращения действия лицензии.

В Украине изменили Принципы ответственной игры

Также Министерство цифровой трансформации Украины утвердило обновленные Принципы ответственной игры. Они являются обязательными к исполнению лицензированными организаторами азартных игр. Основные изменения:

азартная игра начнется только после того, как игрок определил для себя лимиты времени и расходов ;

; организатор должен заблокировать доступ игроку , если тот подал заявление о самоограничении;

, если тот подал заявление о самоограничении; запрет на поощрение к продолжению игры , то есть игроки не получат ни бонусов, ни алкоголь, ни подарки за проигрыш или после решения прекратить игру;

, то есть игроки не получат ни бонусов, ни алкоголь, ни подарки за проигрыш или после решения прекратить игру; организаторы должны размещать информацию о рисках зависимости и контакты, где можно получить помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желанных направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

