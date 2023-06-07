'Украина принимает меры': Шмыгаль сказал, повлияет ли разрушение Каховской ГЭС на энергосистему страны

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российский теракт по подрыву Каховской ГЭС не повлияет на работу энергосистемы нашего государства. Речь идет именно о подконтрольных Украине территориях, поскольку с сентября 2022 года ГЭС не находилась в энергетической системе.

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Об этом Шмыгаль сказал на втором заседании правительства 6 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что мощности Каховской ГЭС не задействованы в генерации электроэнергии.

По словам главы правительства, сейчас Украина принимает меры для того, чтобы увеличить свои энергетические импортно-экспортные возможности.

"Отслеживаем ситуацию на Запорожской АЭС, сейчас станция не работает, уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке. Однако подрыв Каховской ГЭС и пребывание российских террористических войск на этой станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы", – добавил Шмыгаль.

В ходе заседания правительства было принято несколько важных решений. Так, из Фонда восстановления было выделено 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям выделили почти 846 млн гривен на обеспечение потребностей этих регионов в питьевой воде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать – и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– Также подрыв ГЭС создал огромные экологические угрозы, а также подверг сомнению сохранение безопасности на Запорожской АЭС.

– В Минэнерго говорили, что после полного уничтожения российскими террористами Каховской ГЭС украинская энергетическая система снова может оказаться в состоянии дисбаланса. Поэтому вероятен вариант, при котором Украине снова придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.

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