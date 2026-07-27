Украинца заставили уплатить 1,2 млн грн налогов из-за схемы с онлайн-казино: как это произошло

Львовский окружной административный суд обязал мужчину уплатить более 1,27 млн грн налогового долга после того, как через его банковские счета прошло более 5,2 млн грн P2P-переводов. По данным налоговой, эти средства использовались в схемах обслуживания платежей в пользу нелицензированных онлайн-казино, а полученные доходы не были задекларированы.

Об этом свидетельствуют материалы дела №380/12355/25, на которые обратили внимание аналитики проекта "Судом по схемам". Как установил суд, основанием для налоговых доначислений стали материалы мониторинга Национального банка Украины.

В 2023 году НБУ выявил схемы обхода запрета на платежи в пользу нелицензированных онлайн-казино. Для этого использовались так называемые P2P-переводы – переводы с банковской карты на карту физических лиц. Такие счета фактически использовались как промежуточное звено для перевода денег игроков в нелегальные игорные сервисы.

По информации, переданной налоговой службе, в течение 2023 года на счета ответчика от разных физических лиц поступило 5,22 млн грн. Поскольку эти средства не были задекларированы, а декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2023 год мужчина не подал, Главное управление ГНС во Львовской области провело документальную проверку и доначислило налог на доходы физических лиц, военный сбор и штрафные санкции.

Общая сумма налогового долга, которую суд постановил взыскать в бюджет, составляет 1 273 048,94 грн. Из них более 1,17 млн грн приходится на НДФЛ вместе со штрафами, еще почти 98 тыс. грн – на военный сбор и финансовые санкции.

В ходе рассмотрения дела сторона защиты просила отменить налоговые уведомления-решения. Она утверждала, что мужчина является лицом с инвалидностью, а его банковские счета могли использовать третьи лица без его полного осознания последствий. Также отмечалось, что позже он был признан ограниченно дееспособным и ему был назначен попечитель.

Впрочем, председательствующий судья Н.И. Мричко не согласилась с такими аргументами. Суд обратил внимание, что в 2023 году, когда осуществлялись переводы, мужчина был полностью дееспособным, а решение об ограничении его гражданской дееспособности вступило в силу лишь в 2025 году. Кроме того, суд отметил, что средства, поступающие на банковский банк счет физического лица, считаются его доходом, если не доказано иное. Доказательств того, что полученные 5,2 млн грн не подлежат налогообложению, предоставлено не было.

Отдельно суд подчеркнул, что утверждения о возможном использовании счетов посторонними лицами или участии в так называемых дроп-схемах могут быть предметом уголовного расследования, но не влияют на разрешение налогового спора в административном суде. В итоге Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск налоговой службы и отказал в удовлетворении встречного иска об отмене налоговых уведомлений-решений.

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