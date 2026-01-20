В баскетболе разоблачили масштабный международный заговор со ставками: что известно

Федеральная прокуратура США в штате Пенсильвания выдвинула обвинения 26 лицам из-за их участия в многоуровневой схеме договорных матчей в баскетболе и манипулировании результатами игр как в США, так и за рубежом. Следствие квалифицирует дело как "масштабный международный криминальный заговор", в котором участвовали бывшие и нынешние студенты-спортсмены, профессиональные игроки, тренеры, "фиксеры" и бетторы.

Информацию подтвердили федеральные прокуроры во время пресс-конференции, пишет Inquirer. Всего к схеме могут быть причастны 39 человек и не менее 17 команд NCAA Division I, хотя обвинения пока что были предъявлены не всем из них.

Согласно обвинительному заключению, схема стартовала в 2022 году, когда организаторы запустили практику манипулирования играми в Китайской баскетбольной ассоциации (CBA). Затем в сезонах 2023-2024 и 2024-2025 годов уже проверенную практику расширили на студенческий баскетбол NCAA в США.

Один из упомянутых в заключении – бывший игрок НБА Антонио Блейкни. Он, по версии следствия, помогал вербовать других спортсменов и влиять на матчи как в CBA, так и в NCAA.

Как работала схема

схему организовали " фиксеры" – профессиональные бетторы и посредники , которые контактировали с игроками, тренерами и другими участниками;

, которые контактировали с игроками, тренерами и другими участниками; игрокам предлагали взятки – от 10 тыс. до 30 тыс. долларов за матч , чтобы играть ниже своих возможностей;

, чтобы играть ниже своих возможностей; это позволяло "фиксерам" делать ставки с большой вероятностью выигрыша;

общая сумма незаконных ставок составила миллионы долларов.

Обвинения, выдвинутые против 26 человек, включают:

взяточничество;

конспирацию с целью Wire Fraud (мошенничество с использованием электронных средств связи);

сговор в отношении мошенничества.

В случае признания вины обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы и существенные финансовые санкции.

Прокурор Дэвид Меткалф назвал это дело "серьезным ударом по спортивной честности". Он подчеркнул, что подобные схемы подрывают доверие к соревнованиям, от которых зависят миллионы болельщиков и ставок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее защитника старейшего футбольного клуба в Уэльсе "Рексем" 26-летнего Тома О'Коннора (играет в аренде за "Питерборо Юнайтед") наказали за ставки на футбол. Дисквалификации пока не будет, но игрок должен заплатить внушительный штраф.

Также недавно в теннисе и футболе появились сразу несколько свежих громких дел о договорных матчах. Уже четыре футболиста и один теннисист получили дисквалификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!