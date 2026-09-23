В Одессе "накрыли" сеть подпольных компьютерных казино: как она выглядела

Украинские правоохранители пресекли деятельность четырёх нелегальных игорных заведений, действовавших на территории Малиновского района Одессы. Подпольные клубы предоставляли посетителям доступ к азартным играм через компьютеры.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Ведётся расследование с целью установления организаторов сети и привлечения их к ответственности.

Результаты обысков и изъятое имущество

Ликвидацию сети провели сотрудники местной прокуратуры совместно с оперативниками Управления защиты экономики и следователями Малиновского отдела полиции в ходе серии санкционированных обысков. В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

более 30 комплектных компьютеров и специализированное оборудование для предоставления доступа к азартным играм;

и специализированное оборудование для предоставления доступа к азартным играм; записи "черновой бухгалтерии" , подтверждающие факт систематического ведения нелегального бизнеса;

, подтверждающие факт систематического ведения нелегального бизнеса; почти 18 тыс. грн, полученных преступным путем.

По факту незаконного занятия игорным бизнесом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов нелегальной сети.

В Хмельницкой области не осталось известных полиции подпольных игорных заведений

Начальник полиции Хмельницкой области Иван Ищенко ранее заявил, что борьба с подпольными казино и залами игровых автоматов стала одним из приоритетных направлений его работы из-за многочисленных жалоб местных жителей. На этом фоне в Хмельницком и области прекратили деятельность все известные правоохранительным органам нелегальные игорные заведения.

"Могу сказать, что они практически ликвидированы. Все заведения, которые были известны нам в области и областном центре, сейчас уже не работают", — подчеркнул Иван Ищенко.

Иван Ищенко также откровенно прокомментировал причины, по которым подпольный игорный бизнес годами мог функционировать, несмотря на запрет закона.

"Они начинают работать, когда им каким-то образом дают добро, можно так завуалированно сказать. Сейчас у нас жесткая позиция по этому поводу", — подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой области будут судить восьмерых участников преступной группы, организовавших в регионе сеть подпольных игорных заведений. Общая сумма отмытых средств от такой деятельности превысила 4 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!