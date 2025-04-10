В онлайн-казино активизировались мошенники: какие схемы используют

В онлайн-гемблинге, особенно в крипто-казино, активизировались мошенники. Среди прочего, недобросовестные пользователи используют искусственный интеллект (ИИ) и дипфейки, чтобы обманывать тесты и комплексные проверки, которые дают доступ к играм. Кроме того, аферисты подкупают третьих лиц для создания "мулов".

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Об этом предупредил британский регулятор – Комиссия азартных игр Великобритании (UK Gambling Comission, UKGC). Как сообщает FocusGN, ведомство обновило руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комиссия подчеркнула, что в секторе азартных игр возникли новые риски. Одной из тенденций является использованиеИИ для обхода проверок на благонадежность.

Так, "игроки" загружают дипфейк-видео и изображения с подменой лица, чтобы использовать гемблинг для отмывания денег. UKGC настаивает, что теперь операторы азартных игр должны обучать персонал и предупреждать сотрудников о документах, созданных искусственным интеллектом.

Еще одной проблемой является увеличение числа сообщений о преступниках, предлагающих людям деньги за их личные данные, чтобы открыть счета для "мулов". Эта схема также напрямую связана с отмыванием нелегальных доходов.

Комиссия по азартным играм также предупредила, что выявила некоторые казино, как офлайн, так и онлайн, предоставляющие "финансовые услуги", включая обмен иностранной валюты, обналичивание чеков и переводы. В UKGC подчеркнули, что лица, которые проводят такие операции должны подвергаться усиленным проверкам на благонадежность.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что регулятор в США займется ставками на Супербоул. CFTC требует подтверждения, что некоторые сделки отвечают требованиям законодательства о деривативах.

Тем временем корпорации Apple и Google уже в третий раз предстанут перед судом из-за коллективного иска, в котором их требуют привлечь к ответственности из-за потери денег в нелегальных онлайн-казино. Технокомпании обвиняются в содействии незаконным азартным играм через мобильные приложения и десктопные сайты казино.

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