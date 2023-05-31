Работу "Приват24" возобновили: в банке прокомментировали сбой

В работе мобильного приложения ПриватБанка "Приват24" сегодня, 31 мая, произошел сбой. По состоянию на 19:08 специалисты уже возобновили авторизацию в приложении.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе ПриватБанка. Ранее на странице финучреждения в Facebook пользователи писали о проблемах входа в приложение.

"Кратковременный сбой. Наши специалисты возобновили авторизацию в Приват24", - отметили в ПриватБанке.

У некоторых пользователей не шла загрузка на странице в приложении, а других же автоматически "выбрасывало" из "Привата24".

Ранее сообщалось, что с 17 по 18 мая в работе программы "Новой почты" продолжался масштабный сбой. Причиной сбоя стала не фишинговая атака.

"Как и обещали, держим вас в курсе – на этот момент наши ИТ-специалисты устранили технический сбой и возобновили работу мобильного приложения. Все сервисы "Новой почты" работают", – рассказали OBOZREVATEL в компании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, клиент ПриватБанка пожаловался на то, что терминал при пополнении принял наличные, но не перечислил деньги на счет. В результате клиенту пришлось подавать заявку на возврат средств, которые он к моменту отправки жалобы так и не получил.