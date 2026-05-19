В Украине ищут нового миллионера: он купил счастливый билет за 10 грн и исчез

В Украине снова выиграли 1 млн грн в государственную лотерею, однако победитель до сих пор не обратился за своим призом. Выигрышный билет приобрели онлайн на сайте, поэтому данных о счастливчике в азартной игре почти нет.

Как сообщает лотерейный оператор "М.С.Л", миллионный выигрыш зафиксировали в 4598-м тираже лотереи ТОП. Выигрышной стала комбинация 897260.

Известно, что билет купили 16 мая 2026 года в 10:37 через официальный сайт оператора. Ставка стоила всего 10 грн.

Сейчас оператор государственных лотерей не имеет никакой дополнительной информации о победителе, поскольку тот еще не обращался для оформления выигрыша. Не исключено, что человек пока даже не знает о своем миллионе.

В компании призвали участников проверять свои билеты и историю покупок в личном кабинете на сайте. Проверить результаты также можно в точках продаж или по номеру горячей линии оператора.

Это уже не первый такой случай за последние недели. Так, в Одессе разыскивают еще одного миллионера, который выиграл в 1383-й тираже государственной лотереи "Лото-Забава". Его разыграли 10 мая 2026 года, а джекпот стал первым в 2026 году.

Когда нужно обратиться за выигрышем, чтобы не потерять деньги

По общим правилам оператора "М.С.Л.", выигрышный лотерейный билет необходимо предъявить для проверки и оформления выплаты в течение 180 дней со дня проведения соответствующего тиража. Если этот срок пропущен, билет теряет силу, аневостребованные средства направляются в призовой фонд следующих тиражей или остаточный фонд лотереи.

Способ получения денег напрямую зависит от суммы:

Малые выигрыши (до 3 000 грн) обычно выплачиваются непосредственно на точках распространения лотерей (в кассах киосков) наличными или зачисляются на баланс в личном кабинете, если билет покупался онлайн.

обычно выплачиваются непосредственно на точках распространения лотерей (в кассах киосков) наличными или зачисляются на баланс в личном кабинете, если билет покупался онлайн. Средний выигрыш (от 3 000 до 10 000 грн) можно получить в региональных представительствах МСЛ или на крупных сертифицированных точках продаж.

можно получить в региональных представительствах МСЛ или на крупных сертифицированных точках продаж. Крупные выигрыши и джекпот (от 10 000 грн до 1 000 000 грн) оформляются исключительно в официальных региональных представительствах "М.С.Л." или в главном офисе в Киеве. Для этого необходимо пройти процедуру идентификации игрока, предоставить оригинал бумажного билета (или код электронного), паспорт и идентификационный код (РНОКПП).

После того, как предъявлен билет и подано заявление, оператор осуществляет выплату в следующие сроки:

Выигрыши до 10 000 грн – суммарно до 30 дней с момента предъявления;

выигрыши крупных сумм – выплата может осуществляться по графику частями и длиться от нескольких месяцев до 12-24 месяцев (в зависимости от финального размера приза и условий финансового мониторинга).

Важно учесть, что в соответствии с действующим законодательством Украины, любой лотерейный выигрыш подлежит обязательному налогообложению. Общий размер удержаний составляет 19,5% от суммы выигрыша, где 18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 1,5% – военный сбор. Оператор лотереи выступает налоговым агентом, поэтому выигрыш выплачивается игроку уже за вычетом этих 19,5%.

