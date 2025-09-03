В Украине по-новому будут регулировать азартные игры: объявлен важный тендер

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити" объявило тендер на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга сферы азартных игр. Это станет частью реформы сферы азартных игр.

Как сообщили в регуляторе, это сделает рынок прозрачным, контролируемым и подотчетным государству и обществу. Будущая система должна в реальном времени:

отслеживать доходы операторов;

фиксировать данные с игорного оборудования;

контролировать процент выигрыша автоматов;

верифицировать информацию о рынке;

хранить резервные копии данных.

Кроме того, в Государственную систему онлайн-мониторинга интегрируют реестры сферы азартных игр, что позволит верифицировать информацию об организаторах в режиме реального времени. Это позволит контролировать объемы денежных операций в сфере азартных игр и соответственно понимать, сколько налогов должно быть уплачено.

Подача заявок на участие в тендере продолжается 10 сентября. В "ПлейСити" ждут "IT-компании с опытом реализации сложных цифровых решений".

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что этот шаг должен был быть сделан еще 3-4 года назад. И поэтому бюджет недополучил десятки миллиардов гривен.

"Это то, что должно было государство сделать до запуска этого рынка, но запускает сейчас с задержкой на года так 3-4. Ну, и потерей нескольких десятков миллиардов в виде недоплаченных налогов", – отметил политик.

Трекинг сайтов уже работает

В августе-2025 "ПлейСити" уже запустило Систему трекинга нелегальных веб-сайтов. Этот инструмент должен помочь быстрее выявлять и блокировать нелегальные казино.

Платформа, среди прочего, находит и генерирует список вероятных зеркал и связанных доменов, которые создают для обхода ограничений. С ее помощью можно:

проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;

проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;

сообщить "ПлейСити" о нелегальном казино, если сайт до сих пор не заблокирован;

подать жалобу на интернет-провайдера , если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны;

, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны; загрузить базу сайтов нелегальных казино, чтобы провайдеры могли быстро заблокировать доступ к ним, а общественность – получить прозрачную информацию о деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желанных направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

