В Украине по-новому ищут нелегальные онлайн-казино: сколько уже обнаружили

В Украине заблокировали 145 подпольных сайтов с азартными играми. Таковы результаты первых двух недель работы Системы трекинга нелегальных казино, которую запустил госрегулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити".

Видео дня

Об этом сообщили в государственном регуляторе. "Нелегальные онлайн-казино – это и потери для бюджета, и риски для игроков, которые остаются без какой-либо защиты", – объяснили в "ПлейСити".

Всего за две недели работы через систему было обработано 236 заявлений. В результате:

145 сайтов заблокировали;

91 обращение отклонили из-за повторности, работы только через VPN или отсутствия признаков азартных игр.

OBOZ.UA напоминает: украинцам всегда следует проверять игорных операторов на законность работы! Мы уже подготовили для вас список легальных и проверенных топ-казино Украины.

Работают ли казино после блокировки

Процесс блокировки занимает до 9 дней. Сначала решение принимается, далее Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций информирует провайдеров, и уже они обязаны закрыть доступ в течение 3-х дней. Если провайдер игнорирует, пользователь может подать жалобу на него прямо в системе.

Как работает трекинг нелегальных онлайн-казино

Систему трекинга нелегальных веб-сайтов "ПлейСити" запустило в августе-2025. Этот инструмент должен помочь быстрее выявлять и блокировать нелегальные казино.

Платформа, среди прочего, находит и генерирует список вероятных зеркал и связанных доменов, которые создают для обхода ограничений. С ее помощью можно:

проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;

и узнать, легальное оно или нет; сообщить "ПлейСити" о нелегальном казино, если сайт до сих пор не заблокирован;

подать жалобу на интернет-провайдера , если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны;

, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны; загрузить базу сайтов нелегальных казино, чтобы провайдеры могли быстро заблокировать доступ к ним, а общественность – получить прозрачную информацию о деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желанных направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!