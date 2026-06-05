В Украине уже три недели ищут нового миллионера: выиграл 1 млн грн и не забрал деньги

В Украине уже почти три недели не могут найти победителя государственной лотереи, который выиграл 1 млн грн. Счастливый билет был приобретен еще 16 мая 2026 года, однако его владелец до сих пор не обратился для оформления выигрыша.

Об этом сообщает лотерейный оператор "М.С.Л". Речь идет о 4598-м тираже лотереи "Топ". В компании призвали участников проверить результаты тиража и личные кабинеты, где отображается информация о выигрышах.

Победным стал билет с комбинацией 897260. Его приобрели онлайн на официальном сайте оператора, а стоимость участия составила всего 10 грн.

По данным оператора, по состоянию на начало июня владелец выигрышного билета так и не связался с компанией. Поэтому не исключено, что новоиспеченный миллионер даже не подозревает о своем выигрыше.

Впрочем, победитель имеет достаточно времени для получения денег. Согласно действующим правилам лотереи, требования по выплате выигрышей по этому тиражу будут приниматься до 31 декабря 2028 года включительно.

То есть даже если владелец счастливого билета до сих пор не знает о своем миллионе, у него остается более двух лет, чтобы обратиться за выплатой.

Это уже не первый такой случай за последние недели. Так, в Одессе разыскивали еще одного миллионера, который выиграл в 1383-й тираже государственной лотереи "Лото-Забава". Его разыграли 10 мая 2026 года, а джекпот стал первым в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, подобные истории периодически случаются не только в Украине. Недавно в Ирландии организаторы лотереи также начали поиски победителя, который выиграл более 1 млн евро, но долгое время не обращался за своим призом.

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