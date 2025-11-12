В Украине заблокировали почти 1200 онлайн-казино: как работает система

С августа, за время работы системы трекинга, госрегулятор"Плейсити" заблокировал в Украине 1180 нелегальных онлайн-казино. В статистику входят как непосредственно ресурсы, так и их зеркала.

Об этом сообщили в агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити". Отмечается, что среди заблокированных ресурсов:

132 уникальных ресурса;

1 048 зеркал уже заблокированных платформ.

Система трекинга нелегальных сайтов заработала в августе, она автоматически отслеживает подозрительные сайты с азартными играми, а после проверки полученные данные передаются в Нацкомиссию по регулированию электронных коммуникаций. Именно она принимает решение о блокировке сайтов и направляет его интернет-провайдерам для выполнения. Система трекинга позволяет:

проверить , имеет ли онлайн-казино лицензию;

, имеет ли онлайн-казино лицензию; пожаловаться , если незаконный ресурс работает;

, если незаконный ресурс работает; подать жалобу на провайдера, если сайт имеет статус "заблокирован", но все равно остается доступным.

В Украине массово штрафуют азартные компании

Организаторы азартных игр в Украине массово нарушают требования отчетности – об этом свидетельствуют частота штрафов, которые выписывает госрегулятор. По результатам первого полугодия в госбюджет поступило уже 1,2 млн грн таких штрафов.

Отмечается, что в июле по результатам января-июня был наказан каждый четвертый организатор азартных игр в Украине. В общем несвоевременно отчетность за результаты работы за первое полугодие 2025 года подали компаний. Каждой из них выписали по 400 тыс. грн штрафа и предоставили три месяца, чтобы добровольно оплатить штрафы или обжаловать решение в суде, в результате:

три организатора уже оплатили штрафы на сумму 1,2 млн грн;

пять организаторов подали иски для обжалования решений.

Решение "ПлейСити" было передано в исполнительную службу для принудительного взыскания неуплаченных штрафов с целью повысить дисциплину организаторов и сделать рынок азартных игр открытым и подотчетным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине Министерство молодежи и спорта вместе с "ПлейСити" разъяснили обновленные правила рекламы азартных игр для спортивных медиа и федераций. Отмечается, что это должно обеспечить безопасность болельщиков и сохранить честность и доверие в спорте.

