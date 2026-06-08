Выиграл миллионы в лотерее, но не забыл старых коллег: как мужчина решил поделиться своим счастьем

Британец Гэри Макдональд выиграл в лотерее 5,2 миллиона фунтов стерлингов, уволился с работы водителя доставки после более 30 лет работы и кардинально изменил свою жизнь. Часть средств он потратил на новый дом, личные покупки и подарки, а также вернулся к бывшим коллегам с цветами и лотерейными билетами, чтобы поделиться своей радостью.

Об этом пишет People. 61-летний Гэри более трех десятилетий работал водителем доставки до своего невероятного выигрыша. Ежедневно онперевозил посылки в магазины торгового комплекса.

Его рабочий день начинался еще до рассвета. Мужчина вспоминает, что годами просыпался в 5:30 утра, чтобы вовремя отправиться на маршрут. За это время он стал хорошо известным среди работников магазинов, которые видели его почти каждый день независимо от погоды. Сам Гэри признается, что всегда старался добросовестно выполнять свою работу, но самой большой ценностью для него были не доставки, а люди, которых он встречал каждый день.

После получения джекпота в размере 5,2 миллиона фунтов стерлингов жизнь британца кардинально изменилась. Он оставил работу, переехал в новое жилье и женился на своей возлюбленной Аните. По словам мужчины, последние двенадцать месяцев стали для него настоящим водоворотом событий. Он даже принял участие в съемках телевизионной рекламы лотереи, став одним из самых известных победителей розыгрыша.

Впрочем, новый статус миллионера оказался не таким простым, как может показаться со стороны. Гэри шутит, что быть богатым – это почти отдельная работа, которая тоже требует времени и внимания. Несмотря на все изменения, мужчина не забыл о людях, которые были рядом с ним в течение многих лет. Еще после выигрыша он пообещал себе, что обязательно вернется и поблагодарит коллег и знакомых, которых встречал во время работы.

Именно поэтому он решил ненадолго "выйти из пенсии" и снова наведаться в торговый центр, где провел значительную часть своей жизни, однако на этот раз он приехал не с посылками. Для своих бывших коллег Гэри подготовил особый сюрприз. Он привез букеты цветов и подарил каждому лотерейные билеты, будтопередавая частичку своей удачи другим.

По словам самого победителя, ему удалось осуществить задуманное именно так, как он планировал. Наибольшее удовольствие он получил от реакции людей и их улыбок. Одной из тех, кого особенно тронул поступок мужчины, стала Донна Сэмюэлс, которая руководит магазином в торговом центре.

Женщина рассказала, что много лет видела Гэри почти каждый день. Он всегда был приветливым, шутил и поддерживал хорошее настроение даже в сложные рабочие дни. Когда однажды водитель вдруг перестал появляться, она забеспокоилась, что с ним случилось что-то плохое. Лишь впоследствии коллеги узнали истинную причину его исчезновения – фантастический выигрыш в лотерею.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 80-летняя британка Роуз Тресадерн вместе с детьми выиграла 1 миллион фунтов стерлингов, используя лотерейные номера, которые много лет назад выбрал ее покойный муж. Семья считает этот выигрыш особым знаком памяти о Дереке и планирует использовать средства для улучшения своей жизни.

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