Выиграл в онлайн-казино почти $800 тыс. из-за ошибки: блогер не поверил своим глазам

Американский видеоблогер Тайлер Фараз Никнам, более известный по никмейму Trainwreck, выиграл почти $800 тыс. из-за ошибки во время игры в онлайн-слот. Он выбрал неверный бонус, что и принесло ему немалый выигрыш.

Об этом сообщает GamblingNews. Отмечается, что Trainwreck является одним из самых известных игорных стримеров мира, хотя в последнее время он часто терпел неудачи – в частности, проиграл около $10 млн за два дня.

Выигрыш достался 35-летнему стримеру во время игры в слот Cyber Ronin, когда он поставил $50 тыс. В игре доступны несколько бонусных режимов, и он планировал выбрать Degen Spin, который гарантирует как минимум три специальных символа на барабанах. Однако случайно нажал другой режим – Blade Clash, предусматривающий бонусы с множителями и накапливаемыми эффектами.

Тайлер был убежден, что выбрал невыгодный вариант и даже разочарованно отреагировал. "Подожди, я только что купил не тот бонус, о Боже мой", – сказал он, осознав, что натворил.

Но уже через несколько секунд ситуация резко изменилась. Оказалось, что эта ошибка принесла ему $781 250 – почти столько, сколько он планировал выиграть ($800 000) в начале стрима.

"Ого, ничего себе! Боже, что вообще происходит?! Мы спасены, мы спасены!" – воскликнул он, когда выигрыш начал стремительно расти.

В итоге случайный выбор оказался выигрышным и принес стримеру сотни тысяч долларов.

Исторический выигрыш

В июле прошлого года Trainwreck сорвал самый крупный выигрыш в истории онлайн-гемблинга – $37,5 млн. Во время игры в слоты Hex Appeals он сделал ставку $6 тыс., и сначала решил, что выиграл около $15 млн, но, когда увидел настоящую сумму, настолько растерялся, что упал с кресла.

Позже он признался, что этот момент стал кульминацией шестилетнего пути, который потребовал много "крови, пота и слез", и отметил, что хотел бы, чтобы его рекорд продержался как можно дольше, ведь он шел к нему годами. Больше всего мужчину беспокоило, что рекорд будет побит нечестным способом – стримером, который играет на фейковый баланс от партнерского казино. Сам он отмечает, что принадлежит к немногим, кто до сих пор рискует собственными деньгами.

