'Зерновую сделку' могут продлить на два месяца, – глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Черноморская зерновая инициатива по экспорту украинской агропродукции по Черному морю может быть продлена еще на два месяца. Россия угрожает выйти из "зернового соглашения" 18 мая.

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Об этом чиновник сообщил 10 мая по итогам состоявшейся в Стамбуле встречи представителей Украины, Турции, государства-агрессора России и ООН. Слова Чавушоглу процитировало издание Daily Sabbah.

"Фактически продление было сделано на два месяца. Я думаю, что мы сможем это реализовать", – заявил глава МИД Турции.

Накануне в Турции сообщили, что переговоры по "зерновому соглашению" состоятся 10-11 мая в Стамбуле. Запланированы многосторонние переговоры и двусторонние встречи. В частности, должны состояться обсуждение вопроса продления "зернового соглашения" и детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях войны.

В то же время 10 мая российские пропагандистские издания со ссылкой на источники заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено после 18 мая, причем якобы на условиях России. В частности, отмечается, что в новую версию соглашения будет включен экспорт российской продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мининфраструктуре Украины сообщили, что РФ заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящего флота в рамках "зернового соглашения". Фактически остановив таким образом его действие.

Как известно, 18 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней. В то же время в МИД РФ заявляли, что продлили соглашение всего на 60 дней, хотя в тексте документа говорится о периоде вдвое длиннее.

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