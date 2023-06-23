ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России: эмбарго на нефть и торговые ограничения расширены

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против РФ за ее вторжение в Украину. Помимо усиления противодействия обходу санкций, им запрещен импорт российской нефти в Европу по северной ветке трубопровода "Дружба", а также расширен список подсанкционных компаний. Кроме того, усилены транзитные ограничения.

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. "Комиссия приветствует принятие Советом 11-го пакета санкций против России. Этот пакет обеспечит еще более эффективное применение санкций ЕС против России на основе уроков, извлеченных из их реализации за последний год", – отметили в ЕК.

Что входит в 11-й пакет санкций ЕС против России

Вводится механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в Россию.

Окончательно запрещен импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы" в Германию и Польшу, импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.

Введен запрет на заходы в порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов .

. Расширен список товаров и технологий, запрещенных к транзиту через Россию.

Введены новые санкции против пропагандистов, в том числе запрет на вещание еще пяти каналов: "Царьград", RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и Katehon.

В целом пакет включены санкции против 87 компаний, поддерживающих агрессию РФ.

Введен запрет на въезд прицепов и полуприцепов из России.

Введен полный запрет грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами перевозить грузы в ЕС . Это позволит пресечь обход запрета российским грузовым дорожным операторам перевозить товары в ЕС.

. Это позволит пресечь обход запрета российским грузовым дорожным операторам перевозить товары в ЕС. Расширен список персональных санкций. В него входят высшие военные чины, лица, принимающие решения о войне, лица, причастные к незаконной депортации украинских детей в Россию, судьи, принимавшие политически мотивированные решения в отношении граждан Украины, лица, ответственные за разграбление культурного наследия, бизнесмены, пропагандисты.

Стоит отметить, что ранее трубопровод "Дружба" являлся исключением из нефтяного эмбарго ЕС. Это сделали по настоянию Венгрии, которая продолжает получать сырье из РФ по южной ветке этой "трубы". Северная же ветка ведет в Польшу и Германию, которые добровольно не закупали российскую нефть. Теперь их позиция закреплена юридически.

Что касается усиления механизма обхода санкций, то, как объяснили в Офисе президента Украины, речь идет об ограничении продажи и передачи чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции. Соответственно это должно негативно повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других стран.

Нефтяные санкции против России – есть ли эффект

В России в июне 2023 года официально признали провал в наполнении госбюджета нефтедолларами. Были раскрыты данные, которые показывают: нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50%. Дефицит бюджета при этом растет, "дыру" затыкают средствами, которые должны были бы обеспечивать "благосостояние россиян".

В целом доходы федерального бюджета РФ по итогам пяти месяцев упали на 18,5% год к году, до 9,82 трлн рублей. В российском минфине признают, что это произошло именно из-за снижения нефтегазовых поступлений.

Формально причиной такой неутешительной статистики в России называют "высокую базу сравнения прошлого года, снижение цен на нефть Urals и сокращение объемов экспорта природного газа". По сути же Кремль теряет энергетические доходы из-за нефтяных санкций и отказа большинства стран Европы от российского газа.

Одновременно с этим расходы страны-агрессора растут. За пять месяцев потрачено 45,5% от общего объема на год. По сравнению с 2022 годом расходы уже увеличились на 26,5%. Таким образом, у Кремля остается все меньше средств для финансирования войны таким образом, чтобы этого не ощущали рядовые россияне.

Аналитики допускают, что на фоне роста расходов из-за войны против Украины и падения доходов в условиях санкций дыра в бюджете превысит годовые назначения. Дефицит покрывают в основном за счет внутренних долгов и денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого с начала года было изъято почти 440 млрд рублей (5,4 млрд долл.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее договоренности об 11-м пакете санкций против РФ блокировали Венгрия и Греция. Они выдвигали требования исключить свои компании из международного списка спонсоров войны, куда их внесла Украина.

При этом греческая Peninsula Petroleum была действительно исключена из перечня спонсоров войны. Компания предоставила НАПК письмо, в котором подтвердила разрыв всех экономических связей с РФ.

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