Наличные в Украине никогда не запретят: нардеп назвал идею реформы ерундой

В Украине никогда не введут полный запрет наличных денег. Более того, это никак не поможет в борьбе с коррупцией.

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Такое мнение высказал первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). "Никто наличные деньги запрещать не даст. Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это ерунда", – заявил нардеп.

Он добавил, что такого же мнения придерживаются профильные чиновники из Национального банка и Министерства финансов Украины. Железняк также напомнил, что автор такой "революционной" идеи заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма уже также "дал заднюю".

"Сказал, что только после "налоговой реформы и новой амнистии капиталов". То есть никогда", – резюмировал Железняк.

Нардеп напомнил, что уровень использования безнала в Украине и так ежегодно увеличивается. А борьбе с коррупцией поможет ликвидация схем на энергетических предприятиях. "Там они, кстати, в безналичной форме", – подчеркнул Железняк.

Ранее Шурма озвучил идею полностью отказаться от наличных денег и сделать Украину первой cashless экономикой, а в НБУ добавили, что банковская система к этому готова. Однако обычные украинцы не пойдут на такой шаг. Большое количество пенсионеров до сих пор предпочитает наличные расчеты, а некоторые сознательно отказываются от безналичных расчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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