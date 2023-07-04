Наличные в Украине никогда не запретят: нардеп назвал идею реформы ерундой
В Украине никогда не введут полный запрет наличных денег. Более того, это никак не поможет в борьбе с коррупцией.
Такое мнение высказал первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). "Никто наличные деньги запрещать не даст. Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это ерунда", – заявил нардеп.
Он добавил, что такого же мнения придерживаются профильные чиновники из Национального банка и Министерства финансов Украины. Железняк также напомнил, что автор такой "революционной" идеи заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма уже также "дал заднюю".
"Сказал, что только после "налоговой реформы и новой амнистии капиталов". То есть никогда", – резюмировал Железняк.
Нардеп напомнил, что уровень использования безнала в Украине и так ежегодно увеличивается. А борьбе с коррупцией поможет ликвидация схем на энергетических предприятиях. "Там они, кстати, в безналичной форме", – подчеркнул Железняк.
Ранее Шурма озвучил идею полностью отказаться от наличных денег и сделать Украину первой cashless экономикой, а в НБУ добавили, что банковская система к этому готова. Однако обычные украинцы не пойдут на такой шаг. Большое количество пенсионеров до сих пор предпочитает наличные расчеты, а некоторые сознательно отказываются от безналичных расчетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!