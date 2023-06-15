Почему Россия должна попасть в черный список FATF – объяснение главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского

Финансирование терроризма и коррупции Россией означает, что уже в июне-2023 страна-агрессор должна попасть в черный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). Группа должна сосредоточиться на защите международной финансовой системы от рисков, исходящих от государств-изгоев и злоумышленников.

Видео дня

Об этом заявил глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский в статье на AML Intelligence. По его словам, ожидается, что в контексте военной агрессии РФ против Украины FATF отреагирует на огромные риски отмывания денег и финансирования терроризма, исходящие из России.

"На "институциональном" уровне FATF уже дала оценку действиям России. Ссылаясь на то, что действия РФ "недопустимо противоречат основным принципам FATF и представляют собой грубое нарушение приверженности международному сотрудничеству и взаимному уважению", FATF приняла беспрецедентное решение и приостановила членство России в феврале 2023 года. В то же время участники глобальной сети все еще ждут "технического" ответа FATF, который находится в стадии разработки", – отметил Черкасский.

В заявлении FATF о приостановке российского членства упоминается обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между РФ и юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН. Еще одна тема, вызвавшая обеспокоенность группы, – злонамеренная киберактивность, исходящая из РФ.

По словам Черкасского, существующие технические процедуры FATF предусматривают, что угрозы, уязвимости или конкретные риски в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения являются основанием для рассмотрения и включения соответствующей страны в Список юрисдикций высокого риска (черный или серый список).

"Используя геополитические различия, Россия и юрисдикции, нейтральные или поддерживающие Кремль, пытаются "политизировать" процесс выявления технических несоответствий России стандартам FATF. Украина, однако, представляет чистые факты", – говорится в материале.

В частности, Россия не улучшила свое поведение после приостановки членства в FATF и, наоборот, активизировала свои усилия по подрыву глобальной финансовой безопасности, подчеркнул Черкасский.

"Существование значительных рисков, исходящих от России, которые признаются и подтверждаются самой FATF, Генассамблеей ООН, международными организациями, отдельными юрисдикциями и государственным сектором, нельзя игнорировать в какой бы политической среде они ни сошлись. Сами по себе процедуры FATF не являются альтернативой реагированию на конкретные риски. Доверие к FATF зависит от ее эффективности и быстрого реагирования. Поэтому параллельно с "институциональной" оценкой FATF справедливо было бы ожидать "технической" оценки рисков, исходящих от России", – подчеркивается в материале.

Черкасский напомнил, что в начале июня Россия разрушила плотину на Каховской ГЭС, вызвав одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Это экоцид, который по своим масштабам и ущербу (кроме радиации) можно приравнять к применению ядерного оружия.

"Риски, которые Россия представляет для глобальной финансовой безопасности, многогранны и выходят далеко за пределы Украины – от финансирования террористических организаций, действующих в Африке, и экспорта коррупции в западные институты до использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности", – перечислил глава Госфинмониторинга.

"Поскольку мы продолжаем наблюдать беспрецедентный экспоненциальный рост рисков со стороны России, открывается возможность предпринять дальнейшие беспрецедентные шаги. Россия была включена в черный список FATF в 2000 году, хотя тогда она представляла гораздо меньшую угрозу миру и глобальной финансовой безопасности. Принимая во внимание значительный опыт FATF и ее способность решать сложные проблемы на основе доверия и взаимного уважения в международном сообществе, можно не сомневаться, что какие бы дальнейшие решения ни принимались, они будут направлены на возвращение к миру и безопасности, ограничивая возможности злонамеренных субъектов отравлять глобальную финансовую систему", – резюмировал Черкасский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует от FATF внести Россию в черный список как юрисдикцию с высоким уровнем риска. FATF может принять соответствующее решение на пленарном заседании в Париже 19-23 июня.

Интересно, что Россия обратилась к ряду стран с просьбой не включать ее в черный или серый список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). При этом Москва подробно описала, чем именно ей грозит такое решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!