Польша снимет запрет на украинское зерно: что Дуда пообещал Зеленскому

Польша планирует отменить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября 2023 года. Президент страны Анджей Дуда уже заявил о необходимости вернуть обычный уровень товарооборота между Польшей и Украиной.

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Об этом Дуда заявил в присутствии президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции во время свого неожиданного визита в Киев 28 июня. "Я надеюсь, что эти решения (о торговых ограничениях. – Ред.) должны быть как можно быстрее отменены", – сказал президент Польши.

"Как можно скорее" в данном случае означает после 15 сентября, так как на данный момент ограничения введены именно до этой даты. Досрочной их отмены не предполагается.

Оставшиеся 2,5 месяца действия ограничений Польша посвятит подготовке к их отмене, заявил Дуда. "Это время нужно для того, чтобы избежать явлений, которые имеют негативное общественное влияние и наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести товарообмен и транзит", – заявил президент Польши.

Планы подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с еврокомиссаром по торговле Тьерри Бретоном. "Он пообещал мне, что после 15 сентября не может быть продолжено блокировок", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Еще 6 июня Еврокомиссия заявила, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов ЕС сроком до 15 сентября. Речь идет о странах-соседях Украины, в том числе и о Польше.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны была действовать до начала июня 2023 года.

Причиной стали протесты местных фермеров. Они заявляли, что из-за наплыва большого количества дешевой украинской сельхозпродукции вынуждены работать без получения прибыли. Еврокомиссия также выделила средства на поддержку фермеров в указанных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным прогнозам, урожай зерновых в Украине в 2023 году ожидается на уровне примерно 46 млн тонн. Для сравнения, это на 5-7% меньше, чем в 2022 году.

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