"Астон Вилла" сразится с ПСЖ: назван фаворит на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов против английской "Астон Виллы". На победу парижан действует коэффициент 2.15, тогда как для бирмингемцев – 3.30. Также ПСЖ является фаворитом на выход в 1/2 финала в основное время – после победы в первом матче со счетом 3:1 для него действует коэффициент 1.09, а для "Астон Виллы" – намного низший 9.70. Сама игра состоится 15 апреля на поле английской команды.

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Больше шансов, по данным букмекером у ПСЖ и на выход в полуфинал в дополнительное время (если к нему приведет игра). Для этой команды действует коэффициент 25.00, тогда как для "Астон Виллы" – 30.00.

Если же командам придется пробивать серию пенальти, то здесь,считают букмекеры, шансы у них равные. Для каждой команды действует коэффициент 26.00.

Впрочем, саму вероятность такой серии букмекеры оценивают не высоко. На то, что игра закончится таким образом, действует коэффициент 11.00. Тогда как на то, что послематчевых 11-метровых не будет – 1.03.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов

В целом же, после первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. При этом ее шансы увеличились – до старта этапа на победу этой команды действовал коэффициент 4.00.

Среди главных фаворитов турнира также французский ПСЖ. На него дают коєффициент 3.25, тогда как ранее был 4.33. Т.е., парижская команда повысила свои шансы на победу в турнире.

Для "Арсенала" действует коэффициент 4.33, тогда как ранее был 8.00. Для "Интера" – 7.00 (было 11.00).

Напомним: первые матчи 1/4 финала были сыграны 8-9 апреля. Они завершились с результатами:

"Арсенал" – "Реал" – 3:0;

"Бавария" – "Интер" – 1:2;

ПСЖ – "Астон Вилла" – 3:1;

"Барселона" – "Боррусия" – 4:0.

Ответные матчи пройдут 15-16 апреля. По их итогам определятся участники 1/2 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. По сравнению с февральским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира.

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