Блокируют не только в Украине: власти Турции открыли "охоту" на блогеров из-за рекламы казино

Масштабная борьба с блогерами и инфлюэнсерами, которые якобы незаконно рекламируют казино, развернулась не только в Украине, но и в Турции. В начале октября-2025 стало известно о блокировках от 10 до 30 популярных Youtube-каналов и аккаунтов в соцсетях.

Вероятные нарушения были установлены в ходе проверки рекламным советом при Министерстве торговли Турции, пишет iGaming Today. По ее результатам объявлено, что:

аккаунты на YouTube и других платформах) публиковали материалы, поощряющие live-ставки и рекламирующие азартные игры – т.е. нарушены нормы Регламента о коммерческой рекламе и недобросовестной коммерческой практике, а также Закона о защите прав потребителей;

– т.е. нарушены нормы Регламента о коммерческой рекламе и недобросовестной коммерческой практике, а также Закона о защите прав потребителей; аккаунты обязаны удалить запрещенный контент, иначе они будут окончательно закрыты без права на возобновление деятельности.

Среди заблокированных аккаунтов, по данным CPA.RIP, есть блогеры с большими аудиториями, например, Murat Övüç (почти 4 млн подписчиков в Instagram), Youtbe-канал İlave Tv (ведет политический блогер Ариф Коджабийик) и ютубер с более чем миллионом подписчиков Mert Sarıç. При этом официально полный список заблокированных аккаунтов нигде не обнародован.

Более того, тогда как часть СМИ сообщает о 30 заблокированных аккаунтах, некоторые турецкие издания утверждают, что под блокировку попали только 10. Вероятно, часть блокировок уже фактически состоялась, а еще часть пока только запланирована.

Следует учитывать, что в Турции действуют строгие ограничения на азартные игры: казино были запрещены в 1998 году, а нелицензионные онлайн-игры запрещены с 2006 года. Местный Закон об интернете позволяет блокировать сайты за пропаганду азартных игр, и такие блокировки регулируются законодательством о СМИ и рекламе.

В Турции уже были прецеденты блокировки контента и площадок по обвинению в нарушении законов о рекламе. Кроме того, аккаунты блокировали из-за нарушений "нравственности", обвинений в терроризме и пропаганде и т.п. То есть реклама казино в отдельных случаях может использоваться как предлог для ограничения "неудобных" блогеов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем только в июле-сентябре в Украине были ограничены аккаунты в соцсетях десятков блогеров, которые публиковали рекламу казино. Пятерым из них выписали штрафы на общую сумму в 24 млн грн.

Среди оштрафованных, к примеру, – Дариана Корецкая (officialdori). Ей придется заплатить 4,8 млн грн. За страницей блогерши в Instagram следят 370 тыс. пользователей.

Также сообщалось о штрафе в размере 4,8 млн грн за нарушение правила рекламы азартных игр, который выписали Русалочке XL. Опубликованное ею видео регулятор назвал "классическим примером манипулятивной рекламы с призывом играть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!