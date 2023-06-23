Банки обновили курс доллара: сколько стоит валюта в Украине

Курс наличного доллара в банках Украины немного упал. В пятницу, 23 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,75/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). То есть, по сравнению со значениями четверга, курс снизился на пять копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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В целом за последнюю неделю гривня укрепилась на 7,5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 23 июня продает ОТП Банк (по 37,2 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает "Креди Агриколь" (37,7 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,25 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в ПУМБ (36,75 грн).

Важно понимать, что банки могут взимать дополнительные комиссии при обмене валют. Фактическую стоимость доллара в кассе можно узнать, обратившись в службу поддержки конкретного банка.

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,17 грн, средний курс продажи составляет 37,27 грн. Евро на валютном аукционе 23 июня продают по 40,7 грн, а покупают – по 40,9 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился: 23 июня он вырос сразу на 24 коп., до 40,19 грн и снова поднялся выше отметки в 40 грн.

От чего зависит курс доллара в Украине – главный фактор

Главным фактором, от которого зависит гривня, остается финансовая помощь украинских партнеров, рассказал аналитик Алексей Козырев. Поэтому курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным, даже если неожиданно изменится обстановка на фронте.

Существенного влияния на курс доллара так же не окажут сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25% и ослабление валютных ограничений, уверен эксперт. Он подсчитал, что в ближайшие дни курс наличного доллара в большинстве банков будет находиться в пределах 36,55-37,6 грн. В обменниках финкомпаний курсовой коридор будет отличаться несущественно – от 36,7-37,5 грн.

В целом же, как отмечал аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын, ситуация с курсом доллара в Украине во второй половине 2023 года может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Первый и наиболее вероятный предусматривает сохранение текущей валютной политики с официальным курсом не выше 36,6 грн. Второй – девальвацию гривню на 14-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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