Бойкот подействовал: производитель Oreo и Milka передумал на тему своей работы в России

Американская компания Mondelez International (бренды Milka, Alpen Gold, Oreo, TUC, Picnic, Dirol и др.), которая так и не покинула российский рынок, отреагировала на бойкот в Европе. Теперь Mondelеz планирует отделить российский бизнес от основной компании до конца 2023 года.

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Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании. "Мы продолжаем сокращать нашу деятельность (в РФ. – Ред.)... Мы планируем создать автономный российский бизнес с самодостаточной цепочкой поставок до конца года", – сказано в заявлении.

При этом в компании считают "неправильной" полную остановку бизнес-операций в стране-агрессоре. "Это означало бы лишить продуктов питания многие семьи, которые не имеют права голоса на войне. Это также создало бы большую неопределенность для примерно 3000 коллег и более 10 000 фермеров, которые зависят от нас", – добавили в Mondelez.

Mondelez в РФ компания имеет три завода. И несмотря на сворачивание ряда рекламных инвестиций, не особенно сокращала присутствие в России. Такая политика привела к тому, что в мае Украина объявила Mondelez International международным спонсором войны.

А в июне американская компания столкнулась с бойкотом в Европе. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии.

В частности, авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничный продавец Elkjop, транспортная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация были среди тех, кто объявил о прекращении продажи продукции Mondelez. Компании из Северной Европы заявили, что решение прекратить продажу продукции было принято из-за внесения компании в черный список спонсоров войны.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Mondelez International – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Leroy Merlin, Xiaomi и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 25 компаний из Европы, поставляющих армии РФ микросхемы, снаряды и амуницию. Такие товары идут в Россию из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.