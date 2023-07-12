Для кого будет работа в Украине через 5 лет: Кабмин определил профессии
Правительство увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в украинских учебных заведениях. В целом количество "государственных" мест увеличится на 3,5 тысячи.
Об этом сообщили в Минобразования. Там отметили, что речь идет о подготовке:
- медицинских специалистов – в частности, медиков, психологов, реабилитологов;
- социальных работников;
- рабочих кадров.
"Мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году. Госзаказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны – мы учитываем и наши потребности на будущее: масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов", – говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в министерстве, в госзаказе также определены "приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей". Такими оказались:
- инженерно-технические;
- педагогические;
- естествознательные.
В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям:
- автоматизация;
- компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
- информационно-измерительные технологии;
- социальная работа;
- вооружение и военная техника;
- международные отношения;
- общественные коммуникации и региональные студии;
- психология;
- безопасность государственной границы.
Кого сейчас ищут работодатели
В настоящее же время самыми востребованными на рынке труда, по данным известного кадрового портала, являются продавцы-консультанты. За ними идут:
- менеджеры по продажам;
- водители;
- повара;
- бухгалтеры.
В целом же в Украине продолжает расти количество вакансий на кадровых порталах. В июне самый большой рост наблюдался в сфере "Образование и наука" (+13%), а количество предложений работы для учителей начальных классов вовсе выросло на 44%.
На втором месте по приросту вакансий – сфера "Строительство, архитектура". Количество соответствующих предложений работы выросло на 11%.
На третьем – "Логистика, склад, ВЭД". Число подобных вакансий увеличилось на 9%.
Впрочем, несмотря на позитивные сдвиги, в целом вакансий в Украине ныне меньше, чем было до войны. В частности, до показателей июня-2021 текущие не дотягивают 12%.
Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны средняя зарплата в Украине выросла на 10%, притом что инфляция за год (май-2023 к маю-2022) составила более 15%. То есть повышения средних окладов в стране не хватает, даже чтобы покрыть рост цен.
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