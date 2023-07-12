Для кого будет работа в Украине через 5 лет: Кабмин определил профессии

Правительство увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в украинских учебных заведениях. В целом количество "государственных" мест увеличится на 3,5 тысячи.

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Об этом сообщили в Минобразования. Там отметили, что речь идет о подготовке:

медицинских специалистов – в частности, медиков, психологов, реабилитологов;

социальных работников;

рабочих кадров.

"Мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году. Госзаказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны – мы учитываем и наши потребности на будущее: масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в министерстве, в госзаказе также определены "приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей". Такими оказались:

инженерно-технические;

педагогические;

естествознательные.

В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям:

автоматизация;

компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;

информационно-измерительные технологии;

социальная работа;

вооружение и военная техника;

международные отношения;

общественные коммуникации и региональные студии;

психология;

безопасность государственной границы.

Кого сейчас ищут работодатели

В настоящее же время самыми востребованными на рынке труда, по данным известного кадрового портала, являются продавцы-консультанты. За ними идут:

менеджеры по продажам;

водители;

повара;

бухгалтеры.

В целом же в Украине продолжает расти количество вакансий на кадровых порталах. В июне самый большой рост наблюдался в сфере "Образование и наука" (+13%), а количество предложений работы для учителей начальных классов вовсе выросло на 44%.

На втором месте по приросту вакансий – сфера "Строительство, архитектура". Количество соответствующих предложений работы выросло на 11%.

На третьем – "Логистика, склад, ВЭД". Число подобных вакансий увеличилось на 9%.

Впрочем, несмотря на позитивные сдвиги, в целом вакансий в Украине ныне меньше, чем было до войны. В частности, до показателей июня-2021 текущие не дотягивают 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны средняя зарплата в Украине выросла на 10%, притом что инфляция за год (май-2023 к маю-2022) составила более 15%. То есть повышения средних окладов в стране не хватает, даже чтобы покрыть рост цен.

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