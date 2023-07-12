Доллар изменился в цене: сколько просят за валюту в Украине 12 июля

Курс наличного доллара в банках Украины 12 июля немного вырос. Стоимость американской валюты установилась на среднем уровне 36,75/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со вчерашними значениями курс повысился на пять копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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При этом стоимость "бакса" заметно различается в зависимости от банка. В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 2,5 копейки, свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 12 июля продает государственный ПриватБанк (по 37,2 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает государственный Ощадбанк (37,65 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене ОТП (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке, ПУМБе и государственном Укрэксимбанке (по 36,75 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,15 грн, средний курс продажи составляет 37,23 грн, как и накануне. Евро на валютном аукционе 12 июля продают по 40,83 грн, а покупают по 41 грн (курс немного вырос на сутки).

Курс доллара во второй половине 2023 года – чего ожидать

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать резкого роста наличного курса доллара, считает председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Наоборот, во втором полугодии 2023-го будет происходить снижение курса – вплоть до уровня официального, который в настоящее время составляет 36,56 грн.

Мамедов отметил: такая же тенденция будет прослеживаться и с другими иностранными валютами. Уверены в силе гривни, и валютные эксперты. Большинство которых, отмечается, "не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе".

Тем временем, Нацбанк обнародовал стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому курсу – в частности, доллара. Впрочем, конкретных сроков этого там не назвали, обозначив лишь, что отмена фиксированного курса состоится только при условии наличия соответствующих макроэкономических показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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