Автомобили украинцев может разрушить некачественное топливо: как "бодяжат" бензин и что случилось на ОККО

Некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. В частности, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Как следствие, мотор будет трясти, увеличится расход горючего и вообще авто не будет нормально ехать. Одним из способов "бодяжения" горючего является разведение его водой – как сделали на одной из заправок сети ОККО и в результате чего более 10 авто сломались возле станции после заправки.

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"При использовании плохого бензина авто могут снять с гарантии. Бывают случаи, когда умирает мотор, производитель (или официальный дилер) берет горючее на экспертизу и выясняется что оно не соответствует стандартам, приводит к разрушению различных узлов авто. И здесь выходит, по сути что вина на вас и отвечать за ремонт будете только вы. Дилер закономерно откажет в ремонте, даже если гарантия на ваш автомобиль еще не закончилась", – объясняют в соцсети для автолюбителей Dexpens.

Как "бодяжат" бензин

Занижают октановое число.

Этот показатель влияет на устойчивость горючего к самовозгоранию при сжатии. Занижение его ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Образуют высокое содержание серы.

При сгорании серы в цилиндрах двигателя образуются ее оксиды. Что при сочетании с водяным паром, всегда присутствущем при сгорании, приводит к возникновению серной кислоты. Которая, отмечают эксперты, очень негативно влияет на все элементы, с которыми контактирует.

Добавляют в горючее воду.

Горючее часто разводят водой. Это может привести к окислению металлов в рабочих узлах автомобиля, а зимой – к замерзанию влаги и блокировке фильтра. Один из последних случаев такого разбавления был зафиксирован в конце июня в одной из АЗС сети ОККО.

Образуют высокую концентрацию бензола.

Как объясняют авторы материала, чем больше бензола в горючем, тем токсичнее становятся продукты его сгорания. Кроме того, отмечается, "бензол способствует образованию повышенного нагара в двигателе".

Добавляют ароматические углеводороды.

Это делают, рассказывают эксперты, для увеличения октанового числа в горючем. Однако это также приводит к увеличению количества нагара, а кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Добавляют спирты и эфиры.

Это делают также для увеличения октанового числа. При этом, отмечается, добавление метанола или этанола в небольших пропорциях (3-5%) "не вредят мотору". Однако если добавить больше – около 10%, – "тогда вырастет расход, а в жару могут образовываться воздушные пробки в системе подачи горючего".

"Это лишь самые распространенные добавки. Вообще же в поддельных бензинах только не находят – вплотную к мазуту, дизелю и даже сырой нефти", – констатировали эксперты.

Как некачественный бензин разрушает авто

Прежде всего, отмечается, страдает топливная система. Так, "если попадутся агрессивные присадки, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке". При этом, подчеркивается, чем сложнее система, тем большие разрушения она может испытать.

Также под удар попадает система зажигания. Так, свечи могут:

забиться;

выйти из строя.

"Происходит это от сильного перегрева (например, добавлены некачественные присадки). Далее за ними страдают катушки зажигания, ведь они также связаны со свечами", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, страдают:

система впуска-выпуска;

выхлоп;

поршни;

кольца;

стенки цилиндров;

датчики детонации и кислорода.

Как понять, что авто заправлено некачественным горючим

При регулярном использовании "бодяги", отмечают эксперты, упадет мощность авто и он "вообще не будет нормально ехать". А кроме того:

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, в Украине 1 литр бензин А-95 вырастет в цене на 6-7 грн. Это гораздо меньше, чем прогнозировалось многими специалистами раньше. Так, ожидалось, что стоимость подскочит на 10-12 грн/л.

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