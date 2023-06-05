Цены существенно упадут: украинцам пообещали заметное удешевление ключевого овоща

Це на лук в Украине достигли рекордных значенийиз-за временной оккупации Херсонской области. Однако в 2023 году фермеры из других регионов увеличили посевы лука, и через пару месяцев стоимость овоща значительно снизится.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, также аграрии увеличили площади посева и под другими овощами "борщевого набора" (морковью, капустой, картофелем, свеклой).

Высоцкий объяснил, что 80% лука в течение последних 10 лет поступало в торговые сети Украины из Херсонской области. Из-за российской оккупации херсонский лук урожая 2022 года не попал на украинский рынок. Именно поэтому возник дефицит, которые продолжается и в начале 2023 года.

Однако весной-2023 фермеры из других регионов Украины увеличили посевную площадь под овощами "борщевого набора" на 25-30%. В том числе под луком.

"Через два-три месяца начнется основной сбор лука и пик очень высоких цен закончится. Продолжение следует стабилизация стоимости. До конца спрогнозировать нельзя из-за погоды, которая будет благоприятной или нет. Но точно есть понимание, что цена на лук снизится", – отметил Высоцкий.

Напомним, в конце мая в в Украине почти не осталось местного репчатого лука старого урожая. Овощ нового урожая на тот момент еще не поступил в продажу, и цены взлетели до максимума – 48 грн за килограмм уже на этапе закупки у фермеров, без учета заработка продавцов и логистики. Импорт овоща тоже не помог – в Европе сложилась похожая ситуация.

При этом, по подсчетам аналитиков EastFruit, в первых числах июня в Украине уже начал поступать в продажу лук нового урожая. Это уже позволило "сбить" закупочные цены, скоро небольшое снижение стоимости отобразится и в рознице.

Пока же лук в украинских магазинах стоит даже дороже, чем в северной Швеции. В Украине за овощ прося 60-70 грн за килограмм, а в Швеции – в среднем 57,46 грн (в эквиваленте).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, несмотря на годовую инфляцию выше 20%, подешевели некоторые продукты. Самое существенное падение цен с начала 2023 года продемонстрировали гречка и свекла.

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