'Недопустимо заставлять граждан обменивать 100 'белых' долларов на 90 'синих': глава НБУ пригрозил банкам и обменникам санкциями

Национальный банк Украины пригрозил банкам и обменникам санкциями из-за "самодеятельности" в валютно-обменных операциях. Там подчеркнули, что граждане не должны терять свои средства из-за вымышленного "повреждения или износа" банкнот.

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Их подлинность может подтверждать только счетчик или детектор на кассе, но никак не кассир "на глаз". Соответствующее предупреждение участникам валютообменного рынка сделал глава НБУ Андрей Пышный во время интервью ZN.ua. Он подчеркнул, что Нацбанк будет наказывать за любой "креатив" в толковании норм и правил.

"Во-первых, безнравственно и недопустимо, особенно в условиях войны, заставлять граждан обменивать 100 "белых" долларов на 90 "синих" или требовать дополнительную комиссию", – отметил он.

Пышный напомнил, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны, не зависимо от их цвета, а стоимость валюты определяет номинал и обменный курс.

"Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", – подчеркнул он.

Глава регулятора сообщил, что последними изменениями в банковской системе полностью ликвидирован человеческий фактор – банкам и небанковским финучреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

"Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции", – объяснил Пышный.

Он предупредил, что "креатив" в толковании позиции НБУ финучреждениями приведет к немедленной реакции регулятора – от неизбежных штрафов до аннулирования лицензии.

Напомним: обменники в Украине отказывают украинцам в приеме "изношенных" купюр без дополнительной комиссии, достигающей 10% суммы сделки. Жалобы поступают, невзирая на то, что Национальный банк уже провел встречи с представителями как банков, так и не банковских обменников.

Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев пояснил, что речь идет о противодействии схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую следует немедленно прекратить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинцы пожаловались, что в обменниках во внешний вид или время выпуска купюр постоянно возникают претензии. В лучшем случае приходится получать за 100 долларов всего 90, в худшем – банкноты вообще отказываются брать, сообщая, что это якобы "не деньги";

– курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным даже если неожиданно изменится ситуация на фронте. Главным фактором, от которого зависит гривна, остается финансовая помощь украинских партнеров.

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